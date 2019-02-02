شكرا لقرائتكم خبر عن نيسان تنوي إلغاء خطط لإنتاج سيارات إكس-تريل الرياضية في بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة سكاي نيوز اليوم السبت إن شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان تنوي إلغاء خطط لإنتاج الطراز القادم من السيارات إكس-تريل الرياضية في بريطانيا، وذلك قبل أقل من شهرين على مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.

كانت نيسان قالت بعد أربعة أشهر على تصويت بريطانيا في يونيو 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي إنها ستصنع طرازا جديدا من السيارات الرياضية في بريطانيا، وهو ما اعتُبر وقتها تصويتا كبيرا بالثقة في مستقبل الصناعات التحويلية بالبلاد.

والمصنع الرئيسي لإنتاج طراز إكس-تريل الحالي موجود في اليابان، بينما ينتج مصنع نيسان في سندرلاند، شمال شرق إنجلترا، السيارة الرياضية الأصغر حجما قشقاي وطرزا أخرى.

وقالت سكاي إن "التفاصيل الدقيقة لإعلان نيسان الوشيك لم تتضح مطلع هذا الأسبوع، لكن مصادر قالت إنها من المرجح أن تشمل بصورة مبدئية التخلي عن خطط إنتاج الطراز إكس-تريل التي جرى الإعلان عنها في خريف 2016".

وأحجم المتحدث باسم نيسان في المملكة المتحدة عن التعليق.

وقالت سكاي إن الإعلان المقرر أن يخرج يوم الاثنين من غير المتوقع أن يؤدي إلى خسارة وظائف على الفور في مصنع سندرلاند، حيث أن الطراز إكس-تريل لا يُنتج هناك في الوقت الحالي.

وإلى جانب إكس-تريل، كانت نيسان قالت في عام 2016 إنها ستنتج الجيل القادم من السيارة الرياضية قشقاي في بريطانيا بعد الحصول على تطمينات من الحكومة بشأن الانفصال البريطاني.

غير أن فشل الحكومة البريطانية إلى الآن فى التفاوض على خطة للخروج السلس من عضوية الاتحاد الأوروبي حد من رغبة شركات إنتاج السيارات في اللجوء لبريطانيا كمركز للصناعة في أوروبا.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الاستثمار بقطاع صناعة السيارات في بريطانيا انخفض إلى النصف في العام الماضي، بينما انخفض إنتاج نيسان من السيارات في بريطانيا بأكثر من10% .