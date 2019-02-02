4 خطوات لاستيراد سيارة بشكل فردي بعيدًا عن الوكيل

مصراوي - كتب - أيمن صبري:

علق الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، على حملة "استوردها بنفسك" المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يدعوا المؤيدين لها باستيراد السيارات بشكل فردي دون اللجوء لوكلاء العلامات التجارية في السوق المحلي.

ويواجه السوق المصري حالة من الارتباك والركود النسبي على خلفية إحجام شريحة من المستهلكين عن الشراء، وانتشار عدد من الحملات الداعية لمقاطعة الشراء واستيراد السيارات بشكل فردي، بزعم أن الوكلاء يبالغون في تقدير هوامش أرباحهم.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر،...