شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز التنظيم والإدارة يوضح الفرق بين العلاوة الدورية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، فالأولى نص عليها قانون الخدمة المدنية وتطبق سنويا وقد حصل عليها الموظفون خلال الأعوام الماضية بشكل دورى.

جاء ذلك خلال شرح الدكتور صالح الشيخ لأهم مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، للصحفيين والإعلاميين المشاركين فى فعاليات ورشة العمل التى نظمها الجهاز لمدة 3 أيام، واختتمت أعمالها اليوم، بعنوان "الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. الواقع والطموحات".

وأضاف الشيخ أن العلاوة الخاصة والتى يطلق عليها إعلاميا العلاوة الاجتماعية، فهى اختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة وفقا للظروف المالية والأوضاع السائدة، وهى مسالة نسبية وتخضع للاتفاق بين البرلمان والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة متى سمح الوضع المالي، وهو ما جرى عليه العرف منذ إقرارها أول مرة منتصف ثمانينيات القرن الماضى.

وفى رد على سؤال للصحفيين بشأن الترقيات فى الجهاز الإدارى للدولة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه صدرت عدة قرارات سابقة للترقية فيما عرف بقرارات الترقية بالرسوب الوظيفى اعوام 2012 و 2013 و2014 ثم صدرت آخر ترقية بالرسوب الوظيفى فى يوليو 2016 وتعكف وزارة المالية مع الجهاز على دراسة هذا الأمر حاليا.