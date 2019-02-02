أبوظبي للتنمية يموّل مشاريع في جزر القمر بـ184 مليون درهم

سيتعاون الصندوق مع حكومة جزر القمر لتمويل مجموعة من المشاريع التنموية

الخليج 365 - الإمارات:

وقع "صندوق أبوظبي للتنمية" مذكرة تفاهم مع حكومة جزر القمر يقدم بموجبها الصندوق 184 مليون درهم، لدعم البرامج والمشاريع التنموية لحكومة جزر القمر.

ووقع الاتفاقية مدير عام الصندوق محمد سيف السويدي، وعن حكومة جزر القمر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، محمد الأمين صيف ، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وقال السويدي إن الصندوق سيتعاون مع حكومة جزر القمر لتمويل مجموعة من المشاريع التنموية، وذلك في إطار المنحة التي أقرتها "حكومة أبوظبي" بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وبدأ الصندوق نشاطه التنموي في جزر القمر منذ 1979، حيث ساهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية، بلغت قيمتها 253 مليون درهم تركزت في قطاعات استراتيجية.

وكشف الصندوق مؤخراً، أنه موّل 129 مشروعاً تنموياً في القطاع التعليمي بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، استفادت منها 14 دولة نامية، وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

ويقدم الصندوق تمويل لمشاريع في دول نامية منها باكستان وأثيوبيا، وجزر الكاريبي، والمالديف، وأفغانستان وتشاد، والأردن وغينيا والبحرين والمغرب، حيث يركز عبر التمويل على عامل الاستدامة للحد من الفقر، ودعم المشروعات الحيوية.