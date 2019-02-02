شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية لرئيس هيئة تنمية الصادرات الجديد السفير خالد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات الجديد مهام منصبه غدا الأحد، خلفا لشرين الشوربجى التى طلبت إعفاءها من منصبها خلال الشهر الماضى، وفى هذا الإطار ينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية لرئيس هيئة تنمية الصادرات.

السفير خالد يوسف، حصل على بكالوريوس تجارة وإدارة من جامعة فيكتوريا فى ولينغتون، نيوزيلندا عام 1985، وشغل منصب القنصل العام لجمهورية مصر العربية في شنغهاي منذ يناير 2015، وخلال الفترة من أغسطس 2012 وحتى ديسمبر 2014 عمل نائبا مساعدا لوزير الخارجية.

وخلال الفترة من أغسطس 2009 حتى أغسطس 2012 كان نائب الممثل الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي، كما شغل خلال الفترة من أغسطس 2008 - يوليو 2009 منصب نائب مدير إدارة المؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية، وفى سبتمبر 2004 - أغسطس 2008 تولى منصب نائب القنصل العام بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الفترة من أغسطس 2003 - أغسطس 2004 عمل السفير خالد يوسف مستشار مدير مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية كما عمل سكرتير أول سفارة مصر فى تنزانيا خلال الفترة من سبتمبر 1999 وحتى يوليو 2000 .

كما شغل السفير خالد يوسف منصب سكرتير أول فى سفارة مصر ببروكسل خلال الفترة من أغسطس 1995 وحتى أغسطس 1999 وكذلك عمل في الإدارة الاقتصادية والمالية (DG2) ، بالاتحاد الأوروبي، ثم ملحق دبلوماسى.