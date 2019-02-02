تعرف على إجراءات ومستندات توصيل الغاز الطبيعى والمستهدف خلال 2019 / خدمات

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى لجميع القطاعات، حيث يتضمن البرنامج آلية خاصة بالتقسيط بسعر 30 جنيها للقسط بدون مقدمات أو فوائد على 6 سنوات تخصم من الفاتورة الشهرية، وذلك في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمن خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز، خاصة أن 50% من البوتاجاز يتم استيراده من الخارج.
يأتى ذلك بالتزامن مع وجود خطة تنفذها الوزارة وتستهدف توصيل الغاز الطبيعى لـ 1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2019، ويجرى وزير البترول المهندس طارق الملا متابعة مستمرة مع رؤساء الشركات للاطمئنان على سير عمل...
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