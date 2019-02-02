شكرا لقرائتكم 500 بليون ريال مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - سعد الاسمري | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 22:37

قدر خبير متخصص في الاتصالات وتكنولوجيا الحاسبين حجم مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي بنحو 500 بليون ريال وذلك بنسبة تقدر بنحو 12.4 في المئة حتى عام 2030.



قال نائب الرئيس في الشرق الاوسط وأفريقيا وتركيا بشركة أفايا العالمية فادي هاني لـ«الحياة» ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسهم بدور كبير في حل كثير من العقبات التي تعترض قطاع الاعمال والطاعات الحكومية وتوفر الوقت، لافتاً الى ان معظم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تركز حالياً على توفير خدماتها من خلال تلك التطبيقات، اضافة الى القطاعات الحكومية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة كبيره في هذا المجال وهناك مستقبل واعد للمملكة في ظل الانفتاح الاقتصادي وحجم المشاريع التي طرحتها المملكة للاستثمار خلال الفترة الماضية والتي تقدر ببلايين الريالات مع مختلف الشركات العالمية.

وأكد هاني أن سوق المملكة من أكبر الاسواق العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مما جعل الكثير من شركات التقنيات العالمية تتجه للاستثمار فيه في مختلف المجالات، لافتاً الى ان شركته تمتلك استثمارات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأضاف ان قطاع القنوات الرقمية تشهد اقبالا كبيرا في السوق السعودية، حيث ان اكثر من 25 في المئة من الناس يفضلون التواصل مع الشركات والقطاعات الحكومية من خلال التطبيقات التقنية، نافياً ان يكون لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي اثر على قطاع التوظيف في مختلف الجهات.