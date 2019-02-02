شكرا لقرائتكم هبوط التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسل (رويترز) | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 22:29

انخفض التضخم في منطقة اليورو كما كان متوقعا للشهر الثالث على التوالي في كانون الثاني (يناير) مع تبدد أثر ارتفاع أسعار الطاقة، بينما زاد التضخم الأساسي قليلا في إشارة مطمئنة للبنك المركزي الأوروبي.



ويقدر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الاوروبي (يوروستات) أمس (الجمعة) أن الأسعار في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفعت 1.4 في المئة في يناير مقارنة مع 1.6 في المئة في كانون الأول (ديسمبر).

وجاء التباطؤ متماشيا مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته «رويترز». وبذلك يكون معدل التضخم العام دون المستهدف من المركزي الأوروبي، والذي ينبغي أن يكون أقل قليلا من اثنين في

المئة.

غير أن التضخم الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة من المركزي الأوروبي لاتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية في ضوئه، والذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء غير المصنع المتقلبة، ارتفع إلى 1.2 في المئة في يناير متجاوزا توقعات ببقائه مستقرا عند 1.1 في المئة. وارتفع مؤشر آخر أضيق نطاقا يستثني الطاقة الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ أيضا إلى 1.1 في المئة.