شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يفرض قيود على واردات الصلب والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت الخطوة استجابة لمخاوف المنتجين في الاتحاد الأوروبي الذين يقولون إن أوروبا قد تتعرض لإغراق بالصلب الذي لم يعد يجري تصديره إلى الولايات المتحدة.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية الأوروبية ويعتبر بمثابة إجراء لمواجهة قرار الولايات المتحدة بفرض قيود على الفولاذ والألمونيوم الأوروبي المصدر وتشمل القيود الأوروبية المعلنة اليوم المصدرين التقليديين للصلب.
وسيجري تطبيق الحصص لفترات محددة كل منها ثلاثة أشهر، بهدف كبح المخزونات ،ويطول الإجراء صادرات الصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا.
وستضل التدابير سارية المفعول لما يصل إلى ثلاث سنوات، لكن يمكن مراجعتها في حالة تغير الظروف.
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