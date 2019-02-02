شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: الانتهاء من تحديث بيانات 42933 موظفا بالوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة، أن الجهاز انتهي من تحديث الملف الوظيفي ل 42933، منذ انطلاق المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي " تعداد الموظفين".

و أوضح الشيخ خلال الورشة التدربية للجهاز، أن الجهاز مازال يستقبل موظفي دواوين عموم الوزارات الذين لم يجروا المقابلات مع فريق التحديث، سواء كانوا في إجازات أو ندب أو إعارة.

ويستعد الجهاز في الوقت الراهن للمرحلة الثانية من تحديث الملفات الوظيفي، والتي تشمل تحديث ملفات العاملين بالجامعات، ومن بعدها المحليات في المرحلة الثالثة، والتي تنتهي بنهاية العام الجتري بحسب ما أعلنه الجهاز في بداية المشروع خلال أكتوبر الماضى.