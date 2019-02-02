شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصرى الألمانى بحضور وزيرى التجارة ..الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات منتدى الاستثمار المصرى الالمانى ، يوم الاثنين المقبل ،بحضور المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة، وبيتر ألتماير الوزير الألماني الاتحادي للاقتصاد والطاقة.

يشهد المنتدى الذى تنظمه غرفة التجارة الألمانية، مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال وممثلى الشركات فى المانيا وفى مصر ، بهدف زيادة التبادل التجارى وبحث سبل التعاون الاقتصادى بين رجال الأعمال فى البلدين.

وحققت الصادرات المصرية للأسواق الألمانية زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 9.5%، حيث سجلت 717 مليون يورور مقابل 654.6 مليون يورور خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما أن الواردات المصرية من ألمانيا انخفضت بنسبة 44% خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث سجلت مليار و473.5 مليون يورو، مقارنة بـ 2 مليار و627 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى.