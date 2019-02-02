شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي التداولات على ارتفاع وتسجل مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم الأسهم الأمريكية اليوم مدعومة باستمرار تأثير بيان الاحتياطي الاتحادي بالإضافة إلى انتعاش أسعار النفط فضلا عن صدور بيانات الوظائف الإيجابية لتحقق مؤشرات الأسهم مكاسب هذا الأسبوع.



كان الاحتياطي الاتحادي قد ثبت الفائدة دون تغيير كما ألمح في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع إلى تبني سياسة الصبر والانتظار فيما يتعلق بالرفع التدريجي للفائدة في الفترة القادمة.



ومن شأن رفع الفائدة أن يضر الشركات حيث أنه يزيد تكاليف الاقتراض، وبالتالي، فإن تثبيتها من جانب البنك المركزي دعم سوق الأسهم.



وتلقت "وول ستريت " دعماً أيضًا من الأنباء الإيجابية المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهناك ترقب لقمة بين رئيسي أكبر اقتصاد في العالم لنزع فتيل الحرب التجارية.



وأشار محللون إلى أن سرقة شركات صينية حقوق الملكية الفكرية من شركات تكنولوجية أمريكية لا تزال محور الخلاف بين البلدين والعقبة الرئيسية أمام إبرام اتفاق.



وفي أسواق النفط، صعد "ويست تكساس" بنسبة 2.7% وأغلق عند 55.26 دولار للبرميل محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 2.9%، في حين زاد "برنت" مكاسب بنسبة 3.1% إلى 62.75 دولار للبرميل وسجل مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.8%.



وكانت بيانات قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 304 آلاف وظيفة غير زراعية خلال يناير/كانون الثاني، ولكن معدل البطالة ارتفع إلى 4% نتيجة الإغلاق الحكومي في الشهر الماضي.



هذا، وأغلق "داو جونز" جلسة الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.2% (ما يعادل 64 نقطة) إلى 25064 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، وبلغ أعلى مستوى بالجلسة عند 25193 نقطة وأقل مستوى عند 24932 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% عند 2706 نقاط محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 2716 نقطة وأقل مستوى عند 2697 نقطة.



أما "ناسداك"، فقد تراجع بنسبة 0.2% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 7264 نقطة، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.4%، وسجل أعلى مستوى عند 7300 نقطة وأقل مستوى عند 7243 نقطة.