شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تستهل شهر فبراير على انخفاض والضغوط مستمرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية خلال تداولات اليوم مع استمرار الضغوط على بورصاتها والتشاؤم بشأن مستقبلها.



وتوقع المدير التنفيذي لشركة "كوين ليست" "أندي برومبيرج" ان يكون 2019 عاماً هادئاً للعملات الرقمية من حيث تقلبات الأسعار، بينما ستركز شركات العملات الرقمية على تطوير أنشطتها وخدماتها.



ومع ذلك، يتوقع عدد من المحللين أن تشهد العملات الرقمية مزيداً من الانخفاض حيث أنهت العديد منها شهر يناير/كانون الثاني على أداء ضعيف فيما سجلت "بتكوين" خسائر شهرية هي السادسة على التوالي.



وانخفضت "الريبل" بحلول الساعة 21:43 جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.3 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.



أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 0.8% إلى 3466 دولار، وبلغت العملة الرقمية الرئيسية أعلى سعر اليوم عند 3482 دولار وأقل سعر عند 3392 دولار.