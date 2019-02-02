شكرا لقرائتكم خبر عن 33.4 مليار دولار تحويلات المكسيكيين بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن البنك المركزي المكسيكي، أمس الجمعة، أن التحويلات المالية من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة إلى المكسيك سجلت مبلغاً قياسياً، بلغ حجمها 4ر33 مليار دولار في 2018.

ويمثل الرقم الذي تحقق في عام 2018، زيادة بنسبة 5ر10 في المائة عن العام السابق.

ويعيش معظم المكسيكيين المقيمين بالخارج ويرسلون الأموال إلى وطنهم، في الولايات المتحدة ، حيث يبلغ عددهم 11 مليون مهاجر، ويقدر أن نصفهم لا يملكون تصاريح إقامة.