النصر العامة للمقاولات :19% نموا فى مشروعات محور قناة السويس والعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عاطف بربرى ، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنه على الرغم من مرور الشركة بأزمة سيولة ، إلا أنه تم تدعيم الأصول بنحو 44 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.
وقال بربرى ، لـ " الخليج 365" أن الشركة نفذت حجم أعمال بلغ نحو 2.83 مليار جنيه بما فيها أعمال الشركة فى مختلف المشروعات القومية فى العاصمة الادارية ، ومحور قناة السويس، بارتفاع بلغ 19% عن العام المالى السابق،لافتا أن صافى الربح بلغ نحو 86 مليون جنيه بارتفاع 41% ن مضيفا أن أجر العامل ارتفع ليحقق نحو 61.3 الف جنيه سنويا ،مقارنة ب 49.1 الف جنيه العام السابق،بزيادة قدرها 25%،موضحا أن ادارة الشركة تبذل مجهودات كبيرة لتحصيل المستحقات لدى الغير بهدف سداد كافة مستحقات العاملين .
وكانت الجمعية العامة للشركة ، جددت الثقة فى اللواء عبد الله خيرى رئيسا لمجلس الإدارة.
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