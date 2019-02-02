شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الكيماويات : لا بديل عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه لا بديل أمام المنتجات المصرية إلا بفتح أسواق جديدة بهدف زيادة الصادرات.

وقال أبو المكارم لـ"الخليج 365" إنه رغم تحقيق المجلس نسبة نمو بلغت نحو 25% العام الماضى، وهى النسبة الأعلى بين المجالس، إلا انه لابد من فتح أسواق جديدة عبر تغيير استراتيجية الصادرات وتكثيف البعثات التجارية .

وقال انه تم دعوة الشركات الراغبة فى التعرف على الفرص التصديرية المتاحة فى السوق الكورى الجنوبي للمشاركة فى وفد رجال الأعمال المصريين المقرر له أن يرافق الدكتور محمد معيط وزير الماليه أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجارى لتعزيز العلاقات التجاريه والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف خالد أبو المكارم إن هناك بعثة اخرى لاوغندا خلال الأسبوع الاخير من الشهر الجارى أيضا لزيادة التعاون الاقتصادى ،موضحا أن المجلس يسعى إلي استبدال المعارض التي كانت تقام في أفريقيا ببعثات تجاريه خاصة لعدد من الأسواق منها السنغال ،السودان وتنزانيا، و انجولا، ونيجيريا وساحل العاج ، وكينيا وأوغندا وغانا.

وكانت صادرات المجلس بلغت 5.5 مليار دولار بنهاية 2018.