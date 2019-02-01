شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تضيف لثروة "بيزوس" حوالي 28 مليار دولار عام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد العام الماضي تقلبات شديدة في الأسواق المالية نتيجة عدد من العوامل من بينها "بريكست" والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورغم كل ذلك، تمكنت "أمازون" من تصدر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية مزيحةً مواطنتها "آبل" من الصدارة.



ووفقاً لحسابات "فورتشن"، قفزت ثروة مؤسس "أمازون" "جيف بيزوس" بحوالي 28 مليار دولار في الفترة بين التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2017 والسابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2018 مسجلةً 126.2 مليار دولار.



ورغم هذه الزيادة الضخمة، إلا أن ثروة "بيزوس" انخفضت من مستوى تاريخي بلغ 167 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، ولكن خسائر سهم "أمازون" انخفضت به من هذا المستوى.



ومن الجدير بالذكر أن إجمالي ثروات أكبر عشرة أثرياء على مستوى العالم مجتمعة قفزت بحوالي 64 مليار دولار عام 2018 مقارنة بزيادة قدرها 204 مليارات دولار عام 2017.