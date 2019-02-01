شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مكاسب الأمس..إلى أين وصلت "فيسبوك" ومؤسسها "زوكربيرج"؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فيسبوك" في وقت سابق هذا الأسبوع عن نتائج الأعمال الفصلية في الربع الرابع من العام الماضي الأمر الذي دفع المستثمرين لشراء سهم الشركة بكثافة، وذلك على الرغم من الفضائح والأزمات التي تعرضت لها.



ومثل الملياردير الأمريكي الشاب ومؤسس "فيسبوك" "مارك زوكربيرج" أمام لجنة في الكونجرس للإدلاء بشهادته حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمركيية عام 2016 من خلال حملات إعلانية على موقع التواصل الاجتماعي واستهداف الناخبين وتضليلهم بأخبار كاذبة.



واعتذر "زوكربيرج" عن انتشار الأخبار الزائفة والمضللة على موقع التواصل الاجتماعي متعهداً ببذل أقصى الجهود لمنع حدوث ذلك مجدداً.



وتعرضت "فيسبوك" لفضيحة أخرى بعد ثبوت بيعها بيانات المستخدمين لشركات وبنوك وجهات سياسية لأغراض مختلفة سواء الإعلانات أو التأثير في الآراء.



ورغم كل ذلك، خرجت علينا "فيسبوك" هذا الأسبوع بالإعلان عن تحقيق أرباح قياسية ناهزت السبعة مليارات دولار في آخر ثلاثة أشهر عام 2018، كما زاد عدد مستخدميها بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة عام 2017.



وعلى أثر هذه البيانات، قفز سهم "فيسبوك" بحوالي 11% مغلقاً تداولات الخميس عند 166.6 دولار لتزيد القيمة السوقية للشركة بنحو 47 مليار دولار في جلسة الأمس إلى 479 مليار دولار.



وفي نفس الوقت، ارتفعت ثروة مؤسس الشركة المالكة لـ"واتساب" و"إنستجرام" – "زوكربيرج" – بأكثر من ستة مليارات دولار إلى 65.5 مليار دولار.