مهرجان التخفيضات وصل لـ «30 ألف جنيه» في سيارات «رينو» .. «بشرة خير» لنجاح «خليها تصدي» .. وشعبة السيارات تطلق أقوى التصريحات

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة رينو التجارية في مصر، عن تخفيض جميع طرازاتها بالسوق المحلي بداية من فبراير الجاري.

وأقرت الشركة تخفيضات وصلت إلي 7.000 جنيه علي جميع فئات سيارتها السيدان الشهيرة "لوجان"، لتبدأ أسعارها الرسمية من 188.000 جنيه، بدلاً من 195.000 جنيه، واصبحت أسعار الفئة الأعلى منها 247.000 جنيه بدلاً من 254.000 جنيه .

كما خفضت الشركة سيارتها الهاتشباك "سانديرو" نحو 5.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي 226.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بـ231.000 جنيه .

كما خفضت الشركة أسعار سيارتها "ستيب واي" 5.000 جنيه أيضاً، وأصبحت أسعارها الرسمية 256.000 جنيه بدلاً من 261.000 جنيه.

وأقرت الشركة تخفيضات علي الفئة الأولي من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "داستر" وصلت إلي 25.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي 302.000 جنيه بدلاً من 327.000 جنيه.

وخفضت الشركة الفئة الثانية من "داستر" نحو 27.000 جنيه، ليصبح سعرها الجديد 318.000 جنيه، بدلاً من 345.000 جنيه، كما خفضت الشركة الفئة الأعلى 30.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 341.000 جنيه بدلاً من 371.000 جنيه .

كما خفض الوكيل الحصري لسيارات رينو أسعار السيارة السيدان " ميجان"، والتي خفضت الفئة الأولي نحو 12.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 328.000 جنيه، بدلاً من 340.000 جنيه، كما خفضت الفئة الأعلى 13.000 جنيه ليصبح سعرها الجديد 360.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بـ 373.000 جنيه .

وخفضت الشركة نسختها الرياضية متعددة الاستخدامات "كادجار" 10.000 جنيه للفئة الأولي ليصبح سعرها الرسمي 448.000 جنيه بدلاً من 458.000 جنيه، كما خفضت الفئة الأعلى 13.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي في السوق المحلي 465.000 جنيه، بدلاً من 478.000 جنيه .(المصدر)

شعبة السيارات ترد على الشائعات

أعلنت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق السيارات يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة.

وأكدت الشعبة في بيانها، أن هذا التخبط له أسباب وحقائق مطلوب توضيحها للعملاء والمهتمين بهذا القطاع.

وتابعت الشعبة، منذ الإعلان المبكر في شهر أكتوبر من العام الماضي عن تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية طبقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي بدأت عام 2004 بفترة سماح 6 سنوات وتنفيذها خلال 10 سنوات تنتهى في يناير2019 الجاري ما تسبب في تراجع كبير في مبيعات السيارات وصل إلى حد الركود انتظارًا لهذا التخفيض، والذى بالغ فيه البعض، ولم ينتبه إلي أن المتبقي من الرسوم الجمركية هي نسبة 30% فقط من الرسوم المحددة طبقًا للسعة اللترية للسيارات.

وأوضحت الشعبة في بيانها "على سبيل المثال كان المتبقي للسيارات ذات السعة اللترية "1.6 لتر" والأكثر مبيعًا في السوق المصري هي نسبه 12% فقط.

وأشار بيان الشعبة إلي أنه مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية بداية من يناير الجاري، أصبح سوق السيارات يتحمل تكلفة قديمة إلي جانب التكلفة الجديدة، ومن المتعارف عليه أن يأخذ الوكلاء الوقت اللازم لطرح معروضاتهم بالأسعار الجديدة، واستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم وهذا ما تم فعله في بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة بنفس نسب التخفيض طبقًا للتخفيضات بالجمارك.

وأوضحت الشعبة "مثالًا لذلك"خفضت السيارات المزودة بمحركات أقل من "1.6 لتر" بنسبة 6% و21% للسيارات المزودة بمحركات سعتها من 1.6- 2.0 لتر، و22% للأكثر من 2.0 لتر، وللعميل أو المتعامل مع قطاع السيارات التأكد من ذلك بمقارنة الأسعار في 30 نوفمبر 2018 الماضي، والأسعار الحالية، أما باقي 10% من الوكلاء وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها والتي غالبًا لا يُنتظر تخفيض لها نظرًا لثبات تكلفة التجميع.

وأشار بيان شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنه في ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار، وظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام المرئية والمقروءة شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات فيها الكثير من الأخطاء التي وصفتها بـ –المتعمدة، ما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم.

وتعليقاً علي وصف البعض بأن أرباح بعض الوكلاء تتجاوز 100% من تكاليفها، أعلنت شعبة السيارات عن توفير الحقائق الموثقة بالأرقام والتي لا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبية لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات ونسبة ربح الوكيل.

وضربت الشعبة مثالاً علي ذلك، "ادعت تلك الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23200 دولار وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا بما يمثل 487328 جنيهًا مصريًا وأنها تباع بمبلغ 640000 جنيه مصري بفارق قدره 152672 جنيهًا، مؤكدة علي أن هذا الرقم هو مكسب الوكيل والموزع، والحقيقية تخالف ذلك حيث إن تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23200 يورو تساوى 487200 جنيه مصري، يُضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942%= 97157 جنيهًا مصريًا+ مصاريف (أرضية+ تخزين+ منطقة حرة+ نقل+ تخليص جمركي) بنسبة 2%= 9744 جنيهًا+ مصاريف (فتح اعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة) بنسبة 5%= 24360 جنيهًا+ فرق ضريبة القيمة المُضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14% من ربح الوكيل= 4900 جنيهًا مصريًا، ليصبح إجمالي تكلفة السيارة هو 623361 جنيهًا وسعر بيعها 660000 جنيهًا مصريًا بربح للوكيل والموزع 36639 جنيهًا بنسبة 5.5 %، وهى ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 إلى 8 % يحددها الوكيل طبقًا للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية.

وأشار بيان الشعبة إلى أن مجلس إدارتها، عمل على دراسة ومواجهة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء في دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم في تلك الدول مع الدولة المصرية فتبين أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هي نفس الأسعار بتلك الدول، والتي انخفضت في بعض الأحيان مقارنة بأسعار بعض الدول الأوروبية.

وأشار البيان، إلي أنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم والإعلان عنها طبقًا للاتفاقية وبنفس نسب التخفيض، فليس هناك سبب في الوقت الحالي لأي انخفاض جديد في أسعار السيارات إلا إذا تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية، والتي على رأسها سعر العملة.(المصدر)