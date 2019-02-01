كتبت- شيماء حفظي:
ثبتت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير عند 16 جنيها للشهر الـ 17على التوالي، ولكنها خفضت سعره للمنتجات غير الأساسية بنحو 27 قرشًا، بحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.
وأظهرت بيانات مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، الصادرة على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها خلال شهر فبراير الجاري للسلع الأساسية.
ولكن تراجع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية إلى 17.70 جنيهًا في فبراير الجاري، مقابل 17.97 جنيهًا في يناير وديسمبر...
كانت هذه تفاصيل خبر منذ ربطه بالمركزي.. أول تحرك في سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.