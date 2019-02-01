شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض هامشياً رغم صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار اليوم أمام عدد من العملات الرئيسية رغم صدور بيانات قوية تتعلق بسوق العمل الأمريكي، ولكن المستثمرين يركزون على التصريحات الصادرة من أعضاء الاحتياطي الاتحادي.



كانت وزارة العمل قد كشفت عن إضافة الاقتصاد في الولايات المتحدة 304 آلاف وظيفة في الشهر الماضي، وأشادت ابنة الرئيس "إيفانكا ترامب" بهذه البيانات على حسابها بموقع "تويتر" رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 4%.



ومن جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي في "سانت لويس" "جيمس بولارد" بأن البنك المركزي عليه الانتظار وترقب أي بيانات صادرة في الفترة القادمة لتقييم الأمور بدقة.



وتشابهت هذه التصريحات مع نظيرتها التي أطلقها رئيس البنك المركزي في "دالاس" "روبرت كابلان" الذي تحدث عن ضرورة تثبيت الفائدة حتى منتصف العام الجاري على الأقل.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بنسبة 0.1% إلى 95.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.4 نقطة وأقل مستوى عند 95.1 نقطة.