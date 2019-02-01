شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعرض منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فعاليات ورشة العمل التي ينظمها للصحفيين والإعلاميين لليوم الثاني على التوالي تحت عنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .. الواقع ومتطلبات التحديث " ، حيث عرض إبراهيم أمين ، معاون رئيس الجهاز لمنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية والتى ابتكرها الجهاز .

وعرض معاون رئيس الجهاز لخطوات إعداد وتنفيذ المنظومة حيث قام الجهاز بإعداد النظام الالكتروني الخاص بمنظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية ، وهو نظام مميكن يعمل بدون أي تدخل بشري ، وذلك بإيدي كفاءات شابة في الإدارة المركزية للمعلومات والاتصال بالجهاز ، ثم قام الجهاز بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في تطبيق المنظومة من خلال توفير قاعات منجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الحرارية ومولدات الطاقة لضمان سير الاختبارات بسلاسة ، وإعداد غرفة عمليات مجهزة وذلك لتفادي كافة المشكلات التى قد تحدث أثناء الاختبارات .

وأشار أمين ، إلى أن الجهاز بدأ بنفسه حيث استخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية، في تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالمقر الرئيسي للجهاز ، وذلك في إطار الوقوف على احتياجات الموظفين التدريبية؛ والتى عليها يحدد الجهاز البرامج التدريبية التى يحتاجها كل موظف ، وهو ما سيعزز الاستفادة الفضلي من الموارد البشرية .

وصرح إبراهيم أمين ، معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن الجهاز انتهي من رفع كفاءة البنية التكنولوجية لمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك استعدادا لتقييم المتقدمين لعضوية المجلس التطوعي للشباب بمحافظة الوادي الجديد بمقر المديرية، وذلك باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية التي انشأها الجهاز.

وأوضح معاون رئيس الجهاز ، أنه تم إعداد اختبارات التقييم بالتعاون مع اساتذة وخبراء في هذا المجال، بناء على معايير الاختيار والشروط الواجب توافرها في عضو المجلس التطوعي للشباب ، ومن المقرر أن يخضع المتقدم لعدة اختبارات في اللغتين العربية والانجليزية إلي جانب اختبار الجدارات السلوكية وآخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ، مؤكدا أن جميع الاختبارات إليكترونية وتتم بدون أي تدخل بشري ، وتتم وفق الفلسفة التى أنشيء من أجلها المركز وهو توفير آلية لضمان قياس موضوعي لخبرات المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في مجالس .. مشيرا إلى أن الجهاز لديه القدرة على عقد الاختبارات في مديرياته بالمحافظات وذلك في إطار توفير الوقت والجهد للمتقدمين للاختبارات .