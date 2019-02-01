شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أرباح إكسون موبيل تتجاوز التوقعات فى الربع الرابع مع انتعاش الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إكسون موبيل اليوم الجمعة عن أرباح فصلية تتجاوز تقديرات المحللين، مع ارتفاع إنتاجها من النفط والغاز الطبيعى قليلا على أساس سنوى.

وانخفض صافى ربح الشركة فى الربع الأخير من العام الماضى إلى ستة مليارات دولار أو 1.41 دولار للسهم، من 8.38 مليار دولار قبل عام. لكن الأرباح مع استبعاد أثر الإصلاحات الضريبية ومخصصات انخفاض القيمة زادت إلى 6.4 مليار دولار من 3.73 مليار دولار قبل عام.