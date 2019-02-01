شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أداء الأسهم الأمريكية في مستهل أول جلسة في فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تحقيق مكاسب شهرية قوية في يناير/كانون الثاني، استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم – أول جلسة بفراير/شباط – على ارتفاع حيث تلقى "داو جونز" دعماً من بيانات الوظائف القوية، في حين تعرض "ناسداك" لضغوط متأثراً بنتائج أعمال "أمازون".



وردت بكين أمس على تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن عقد لقاء مع نظيره الصيني "شي جين بينج" بأنه تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.



وساد عدم يقين جيوسياسي في الأسواق بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق العمل بالمعاهدة النووية مع روسيا بسبب ما وصفته بخرق موسكو لشروط هذه الاتفاقية الموقعة في القرن الماضي.



وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات وزارة العمل في واشنطن إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 304 آلاف وظائف، وهو ما اجتاز توقعات المحللين بإضافة نحو 180 ألف وظيفة في الشهر الماضي.



ومع ذلك، تراجع معدل البطالة إلى 4% من 3.9% في يناير/كانون الثاني في أعقاب الإغلاق الحكومي الجزئي الذي استمر لخمسة ثلاثين يوماً وأثر على مئات الآلاف من الموظفين.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:06 جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 163 نقطة) إلى 25163 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 7284 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% ( ما يعادل سبع نقاط) إلى 2711 نقطة.