شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات المنصات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار الخام الأمريكي النزول من أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،وتراجعت الأسعار أيضا تحت ضغط تجدد المخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي فى الصين "ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم" ،هذا ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم بيانات منصات الحفر والتنقيب العاملة فى حقول النفط الصخري فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 13:15جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.75$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.03$،وسجل أعلى مستوي 54.17$ ،وأدنى مستوي 53.37 $.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 60.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.99$ ،وسجل أعلى مستوي 61.30$ ،وأدنى مستوي 60.44$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الخميس نسبة 0.4% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين 55.35$ للبرميل ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.8%.

حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 18% على مدار شهر كانون الثاني/يناير المنقضي ، فى أول مكسب شهري خلال الأربعة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ نيسان/أبريل 2015.

دعم تلك المكاسب القوية انخفاض إنتاج أوبك بأكبر وتيرة فى عامين ،وبدء التنفيذ الفعلي لاتفاق أوبك وروسيا لخفض المعروض العالمي ،وأخيرا فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط فى فنزويلا.

فى الصين أظهرت بيانات أن نشاط المصانع الصينية تراجع لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات تقريبا فى كانون الثاني/يناير ، فى علامة سلبية جديدة تؤكد على تباطؤ الاقتصاد الصيني ، والذي نما فى 2018 بأقل وتيرة خلال ثلاث عقود تقريبا.

من ناحية أخرى أشارت تقارير إن تأثير العقوبات الأمريكية على قطاع النفط فى فنزويلا سوف يأتي سريعا ويقلص من صادرات النفط فى شباط/فبراير الجاري.

وقال سيتي بنك أن العقوبات الأمريكية يمكن أن توقف بشكل مباشر حوالي 500 ألف برميل يوميا من صادرات فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

تصدر فى وقت لاحق اليوم شركة "بيكر هيوز " للخدمات النفطية عدد منصات الحفر و التنقيب العاملة بمناطق حقول النفط الصخري فى الولايات المتحدة ،زادت المنصات الأسبوع السابق بنحو 10 منصات إلى إجمالي 862 منصة.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة ،قفز الإنتاج الأمريكي بحوالي 40% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 11.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة ،متجاوزا إنتاج روسيا لتصبح الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.