وكيل «رينو» الفرنسية في مصر ينفي سحب الوكالة

نفت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة رينو التجارية في مصر، الأنباء التي ترددت بشأن سحب وكالة سيارات رينو منها بالسوق المحلي .

وتابعت الشركة في بيان رسمي لها، نؤكد علي أن الشركة هي الوكيل الحصري والوحيد لسيارات وعلامة رينو التجارية المتخصصة في سيارات الركوب والنقل الخفيف.

وأكدت الشركة علي أن ما تردد وتم تداوله بسحب وكالة رينو في مصر هو خاص بالشاحنات الثقيلة التي يمثلها وكيل أخر في مصر.

وكانت قد تداولت أنباء عن إعلان شركة رينو الفرنسية العالمية للسيارات، سحب وكالة شاحنتها في مصر من شركة “أتيك”، بسبب ضعف المبيعات التي استهدفتها الشركة بالسوق المحلي خلال عام 2018

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