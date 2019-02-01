شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستورد مباسم للشيشة وخيوط تنظيف الأسنان بقمية 545 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مئات السلع غير الأساسية التى تستوردها مصر بقيم مالية مرتفعة، وهو ما دفع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية، لاتخاذ قرار برفع سعر الدولار الجمركى بداية شهر ديسمبر الماضى، ليزيد من 16 جنيها إلى 17.90 جنيها على كافة السلع الترفيهية وغير الأساسية المدرجة بقائمة أعلنتها وزارة المالية حينها.

وطبقا لتلك القائمة المعلنة من وزارة المالية، ننشر حجم واردات مصر من 10 مجموعات سلعية وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حجم استيراد الدولة من تلك السلع، وذلك خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2018، حيث بلغت قيمتها نحو 545.9 مليون دولار، منها استيراد ثقاب "كبريت" قابلة للاشتعال وولاعات غاز بقيمة 2.594 مليون دولار.

وفيما يلى، تفاصيل واردات المجموعات السلعية العشرة المدرجة ضمن قائمة السلع غير الأساسية والتى تم استيرادها بالقيم التالية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضى، وهو ما دفع "المالية" لتطبيق سعر الدولار الجمركى الجديد "17.9 جنيها" عليها بداية من شهر ديسمبر 2018

- استيراد مرقة دجاج وتوابل مخلوطة وكاتشب وصلصة ومايونيز بقيمة 6.396 مليون دولار.

- استيراد ويسكى وفودكا وبراندى ونبيذ ومشروبات روحية أخرى بقيمة 14.812 مليون دولار.

- استيراد تبغ بأنواع مختلفة وسيجار ولفائف سجائر بقيمة 258.874 مليون دولار.

- استيراد محضرات عطور وتجميل ومستحضرات عناية بالجسم والبشرة والشعر واليدين بقيمة 187.652 مليون دولار.

- استيراد مسحضرات عناية بالفم والأسنان وخيوط تنظيف للأسنان ومعجون ومساحيق تثبيت الأسنان الصناعية بقيمة 1.972 مليون دولار.

- استيراد مزيلات عرق وشعر ومعطرات للجو وصابون طبى بقيمة 54.404 مليون دولار.

- استيراد ثقاب "كبريت" قابلة للاشتعال وولاعات غاز عادية وأخرى مصنوعة من معادن ثمينة بقيمة 2.594 مليون دولار.

- استيراد سراويل وقمصان داخلية للرجال والنساء وقمصان نوم وبرانس وأرواب من قطن أو مواد نسجية أخرى بقيمة 18.420 مليون دولار.

- استيراد مباسم للسجائر والشيشة بقيمة 343.156 ألف دولار.

- استيراد شعر ورموش وحواجب مستعارة بقيمة 428.395 ألف دولار.