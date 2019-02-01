شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مستقرا قبيل بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل سلة من العملات العالمية ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، مع انتظار صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة ،وبيانات أخرى عن قطاع الصناعات التحويلية ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الأول من هذا العام.

يتداول مؤشر الدولار حول مستوي 95.25 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 95.27 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 95.38 نقطة ،وأدنى مستوى عند 95.18 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 94.86 نقطة والمسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وعلى مدار شهر كانون الثاني/يناير المنصرم ، فقد المؤشر نسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، مع استمرار بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، خاصة مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وفى ظل تراجع احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

أبقي الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع أسعار الفائدة دون تغيير طبقا لمعظم التوقعات، وأكد على التحلي بالصبر عند رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام ، وقال جيروم باول إن حالة زيادة أسعار الفائدة قد تقلصت فى الأسابيع الأخيرة ،وأعاذ ذلك إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد خاصة تباطؤ الاقتصاد العالمي وإغلاق الحكومة الاتحادية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الهامة من الولايات المتحدة ،عن سوق العمل ممثلا فى بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي خلال كانون الثاني/يناير ، وبيانات أخرى عن قطاع الصناعات التحويلية ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الأول من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع إضافة 312 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% فى الشهر السابق.

وتصدر لاحقا القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر كانون الثاني/يناير المتوقع نفس القراءة الأولية 54.9 نقطة ، وقراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 54.0 نقطة فى كانون الثاني/يناير من 54.0 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر.