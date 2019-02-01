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شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا هل ينجح بتكوين قاع مزدوج – تحليل – 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.00% بما يعادل 1.67 نقطة ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع الأخير مستوى المقاومة المحوري 168.64 ، هذا المستوى الذي يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاعد المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 168.64 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيؤكد على صحة النموذج الفني المتكون ، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 182.38 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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