شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل – 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 1.19 نقطة ، وذلك بدعم إيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم بذلك تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 180.10 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 163.75 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد