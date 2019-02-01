- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل – 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 1.19 نقطة ، وذلك بدعم إيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم بذلك تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 180.10 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 163.75 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر آبل يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل – 01-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.