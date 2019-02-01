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شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يكافح للتخلص من ضغوطه السلبية – تحليل – 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل السهم لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 48.78 ، ارتد منه انخفاضاً على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليقلص من مكاسبه ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.56% بما يعادل 0.27 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 48.62 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 50.53 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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