شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.06% بما يعادل -0.60 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسيطرة الموجة التصحيحية الصاعد على المدى القصير .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 27.85 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 31.91 إلى 22.66) ، ليستهدف مستوى المقاومة 30.60 الذي يمثل نسبة 76.4% .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه