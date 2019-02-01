أظهرت بيانات من البنك المركزي، اليوم الجمعة أن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تباطأ في ديسمبر إلى معدل سنوي بلغ 13.3% مقابل 14.04% في نوفمبر، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وبلغ المعروض النقدي 3.63 تريليون جنيه مصري (205.90 مليار دولار) في نهاية ديسمبر.

كانت هذه تفاصيل خبر المركزي: نمو المعروض النقدي في مصر يتباطأ إلى 13.3% في ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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