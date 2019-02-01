مصر تتفق مع بلغاريا لزيادة الاستثمارات وتشكيل مجلس استثماري مشترك

ترأست سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، في الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بحضور رومين بورودزانوف، وزير الزراعة والأغذية والغابات عن الجانب البلغاري، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الجمعة.

ووقع الطرفان، بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة والمتضمن عددًا من مجالات التعاون بين البلدين وأهمها: الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والجمارك، والزراعة، وسلامة الغذاء، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والتعدين، والسياحة، والشباب والرياضة، والصحة والدواء.

ونص البروتوكول على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الفرص الاستثمارية، وتشجيع فرص الاستثمار في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتان بمزايا تنافسية، والتعاون فى مجال ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما نص على توسيع الصادرات المصرية إلى بلغاريا، وتبادل الوفود التجارية، والتعاون فى تنظيم منتديات الاعمال والرى والموارد المائية، وتشجيع السائحين فى بلغاريا على زيارة مصر، وزيادة التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والصحة والرياضة وتعزيز التعاون الثقافى بين البلدين.

كما وقعت الوزيرة، مع وزير الزراعة البلغاري، مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الزراعة، والتى تضمنت زيادة التعاون فى مجال التكنولوجيا الزراعية.

وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتبادل الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال المصريين والبلغاريين، وتشكيل مجلس استثمارى مصري بلغاري لتطوير العلاقات الاستثمارية.

وتضمن الوفد المصري ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والكهرباء والخارجية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والطيران المدنى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة، ووفد من رجال الأعمال المعنيين بالتعاون مع بلغاريا.

ودعت الوزيرة، بلغاريا إلى زيادة استثماراتها فى مصر ، حيث يوجد 23 شركة بلغارية تعمل في مصر في مجالات التمويل والصناعة ، والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الزراعة البلغاري، إن مصر تمثل ركيزة أساسية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، مشيرا إلى حرص بلغاريا على زيادة التعاون مع مصر وخاصة التعاون الاقتصادي والاستثمارى، في ضوء الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر مؤخرا.

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