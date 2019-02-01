الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 1-2-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-2-2019، مقارنة بختام تعاملات أمس الأول، وتباينت سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى بين البنوك وبعضها.

 

 

بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، اليوم الجمعة، 20.19 جنيه للشراء، و 20.37 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

 

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سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.09 جنيه للشراء

20.24 جنيه للبيع

 


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.19 جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع

 

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سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.19 جنيه للشراء

20.37 جنيه للبيع

 


سعر اليورو فى بنك البركة

 

20 جنيه للشراء

20.32 جنيه للبيع

 


سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

20.19  جنيه للشراء

20.37  جنيه للبيع

 

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

20.09  جنيه للشراء

20.26 جنيه للبيع

 


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.05 جنيه للشراء

20.21 جنيه للبيع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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