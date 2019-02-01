شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 1-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-2-2019، آخر أيام الأسبوع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.



سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأول الأربعاء، والذى بلغ 17.60 جنيه للشراء، و 17.70 جنيها للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.57 جنيه للشراء

17.71 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.58 جنيه للشراء

17.60 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم

واستقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الأول، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.19 جنيه للشراء، 20.37 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقراراً أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الأول، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 23.06 جنيه للشراء، و 23.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق أمس الأول بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.70 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 58.05 جنيه للشراء، 58.44 جنيه للبيع.