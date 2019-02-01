شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع من أعلى مستوى فى 6 أشهر قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى أربعة أيام ، لتنزل من أعلى مستوى فى ستة أشهر ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 16.00$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.05$،وسجلت الأعلى عند 16.06$ ، والأدنى عند 15.90$.

أنهت أسعار الفضة تعاملات الخميس مستقرة دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ستة أشهر عند 16.18$ للأوقية ، وحققت الأسعار مكاسب سابقة على مدار يومين.

وعلى مدار شهر كانون الثاني/يناير المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 3.9% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، بدعم عمليات واسعة لشراء الأصول الآمنة خلال تلك الفترة ، وفى ظل هبوط الدولار الأمريكي المتضرر من تقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الأول من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع إضافة 312 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% فى الشهر السابق.