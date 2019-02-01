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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المستهلكين فى أوروبا لأدنى مستوى منذ أبريل 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعة بنسبة 1.4% ،بأقل وتيرة منذ نيسان/أبريل 2018 ،طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.4% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع 1.6%.
وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.1%، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.0% ،أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.0%.
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