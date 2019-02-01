شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التفاؤل بتوصل أمريكا والصين إلى اتفاق تجاري يهبط بسعر الذهب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:51 مساءً, 1 فبراير 2019 م
المناطق - وكالات
تراجعت سعر اونصة الذهب خلال تعاملات اليوم في ظل إقبال من المستثمرين على المخاطرة بعد حالة التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد تتوصلان إلى اتفاق تجاري على الرغم من أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبقى المعدن الأصفر على مسار الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.
وتراجع سعر أونصة الذهب 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 1316.95 دولار للأونصة.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1317.10 دولار للأونصة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر أونصة الفضة1% إلى 15.91 دولار للأونصة، في حين استقر البلاديوم عند 1342.98 دولار للأونصة .
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