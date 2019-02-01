التخطيط تعقد ورشة عمل حول متطلبات إعداد موازنة للتعليم العالي

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل تدريبية بعنوان “متطلبات إعداد موازنة وخطة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وحضر الورشة، جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد محمود، وكيل أول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع التنمية والخدمات، ومسؤولي الوحدات الحسابية بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجهات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشارت إلى أن الحكومة المصرية تتوسع حاليا في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة.

وأوضحت الوزيرة أن 22 وزارة تعد موازنات البرامج والأداء، مما يعمل على ربط موارد الدولة ببرامج فعلية علي أرض الواقع وبمؤشرات قابلة للقياس الفعلي.

وخلال الورشة، قال جميل حلمي، إن هناك أهمية لانتقال من موازنة البنود والاعتمادات إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشار حلمي، إلى أن الورشة تأتي في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة موازنات البرامج والأداء، واستكمالاً لسلسلة ورش العمل الخاصة بدمج استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع خطة برامج الموازنات والأداء بالوزارات وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية التي تحرص الوزارة على تنفيذه.

وأوضح أن أهم المكونات الأساسية لموازنة البرامج والأداء هي المدخلات والتي تنقسم إلى الاعتمادات المالية والموارد البشرية، مؤكدا على أهمية ربط الموازنات بمؤشرات الأداء.

وانتهت فعاليات الورشة إلى التأكيد على مخاطبة رؤساء الجامعات بإدراج موضوع موازنة البرامج والأداء للمناقشة في مجلس الجامعة لتطبيقه على وحدات الموازنة بكل جامعة، وتشكيل فريق عمل داخل كل جامعة .

كما أوصت ورشة العمل إلى العديد من مؤشرات الأداء منها: عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس، عدد الموظفين الإداريين بالنسبة لعدد الطلاب، نصيب كل طالب من المساحة الكلية للجامعة، نسبة الطلاب الوافدين على نسبة طلاب الجامعة، الدخل المحقق من الموارد الذاتية، نسبة الموارد الذاتية في إجمالى المصروفات.

كما أوصت بعدد البرامج التعليمية النوعية الجديدة وعدد الطلاب المستفيدين من هذه البرامج وإيرادات رسوم تلك البرامج، عدد الطلاب المستفيدين من الأنشطة الطلابية والخدمات الطبية، نسبة الإنفاق على البحث العلمي من جملة الموارد الذاتية، عدد الأبحاث العلمية المنشورة ونسبة الأبحاث المنشورة في دوريات علمية محكمة وعدد الأبحاث العلمية لكل عضو هيئة تدريس، عدد جوائز النشر العلمي الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس.

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