شكرا لقرائتكم أداء سلبي لـ56 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 00:06

أنهى 56 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 24 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها امس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة أخرى، واستقرت شركة واحدة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 616 بليون ريال بخسارة قدرها 182 مليون ريال نستبها 0.03 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 47 في المئة الى 317 مليون ريال في مقابل 216 مليونا اول من أمس، وصعدت الكمية المتداولة 43 في المئة الى 9.5 مليون سهم، في مقابل 6.7 مليون لليوم السابق، بينما صعد عدد الصفقات المنفذة 22 في المئة الى 6280 صفقة في مقابل 5160 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة ارتفاعه خلال تعاملات امس بنسبة بلغت 0.01 في المئة تعادل 0.91 نقطة صعودا الى مستوى 10720 نقطة في مقابل 10719 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجديد الى 4.1 في المئة. وطاول الهبوط مؤشرات 6 قطاعات من البورصة تصدرها قطاع النقل الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.75 في المئة الى 2242 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة بخسارة 0.64 في المئة الى 3401 نقطة، ثم مؤشر الخدمات بخسارة نسبتها 0.33 في المئة الى 7291 نقطة، تبعه مؤشر التأمين الهابط بسبة 0.15 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الاتصالات بزيادة نسبتها 1.21 في المئة تعادل 12 نقطة صعودا الى مستوى 21102185 نقطة، تلاه مؤشر العقارات بزيادة نسبتها 0.60 في المئة الى 2500 نقطة، ثم مؤشر المصارف المرتفع 0.19 في المئة.