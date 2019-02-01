شكرا لقرائتكم كانون السعودية تشارك في المعرض السعودي للطباعة والتغليف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 21:45

تستعرض «كانون السعودية» مجموعتها الواسعة من حلول الطباعة المبتكرة في إطار مشاركتها بالدورة السادسة عشرة من «المعرض السعودي للطباعة والتغليف» الذي تنطلق فعالياته من 27 إلى 30 يناير الجاري في مركز جدة للمنتديات والفعاليات. ويعد المعرض أول حدث تشارك فيه «كانون السعودية» منذ إطلاق عملياتها المباشرة في المملكة، وتهدف من خلاله إلى التأكيد على التزامها الراسخ بمساعدة شركائها وعملائها على دفع عجلة الازدهار في أعمالهم التجارية عبر توفير خدمات الدعم المباشر ما بعد البيع لمنتجاتها في مواقع العمل، إضافة إلى الاستشارات والنصائح المباشرة التي سيقدمها خبراء كانون.



وخلال الحدث، تقدم الشركة ست مناطق مخصصة للتجارب تسلط من خلالها الضوء على الفرص المتاحة أمام شركاء الطباعة التجاريين وأقسام الطباعة بمختلف أحجامها. وتشمل هذه المناطق الطباعة الإنتاجية، واللافتات، والحلول، والطباعة التجارية، وطباعة الصور، والخدمات. ويهدف كل واحد من هذه الأقسام إلى مساعدة الشركات على اكتشاف سبل جديدة لتعزيز الإنتاجية الإجمالية والتعامل مع الإنتاج المتنامي، وإطلاق العنان للكفاءات الجديدة، وتعريف الشركات بالقدرات اللازمة لتعزيز التنوّع.