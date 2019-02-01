شكرا لقرائتكم أكثر من 154 عارضا شاركوا في المعرض «السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 21:41

انطلقت فعاليات الدورة السادسة عشرة من «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات ‏البتروكيماوية 2019» بالتزامن مع «المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2019»، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بافتتاح رسمي من الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة.



واستمر المعرض الذي نظمته «شركة معارض الرياض المحدودة» حتى 24 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019.

ويشكل المعرض فرصة حقيقية للعارضين من حول العالم لتسليط الضوء على منتجاتهم وتقنياتهم الجديدة إضافة إلى الآلات والمعدات التي يستخدمونها في قطاعات البتروكيماويات والبلاستيك والطباعة والتغليف، واستعراض الآفاق الاستثمارية لهذه القطاعات بما يتماشى مع الطلب العالمي، في حين تمثل صادرات المنتجات الكيماوية والبلاستيك أكثر من ثلثي إجمالي الصادرات الصناعية السعودية و10% من إجمالي صادرات المملكة عموماً.

وقال محمد بن سليمان آل الشيخ، مدير عام التسويق في «شركة معارض الرياض المحدودة»: « تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً لقطاع البتروكيماويات باعتباره احدى الركائز الرئيسة للاقتصاد السعودي، حيث يستهلك السوق السعودي وحده ما يعادل ثلاثة ونصف مليون طن من البلاستيك سنوياً، ومن المتوقع أن ينمو قطاع البلاستيك في المملكة بمعدل 3.2 بالمئة سنوياً حتى عام 2020. ويجمع المعرض في دورته السادسة عشرة مئات العارضين في المملكة، ويستقطب الآلاف من الزوار المتخصّصين ورجال الأعمال ومتعهدي المشاريع وكبار الشخصيات وصناع القرار من مختلف القطاعات الصناعية».

ويحظى المعرض هذا العام، بدعم كبير من القطاعين العام والخاص، حيث تأتي «سابك» في مقدمة الداعمين كراعِ ماسي و«صندوق التنمية الصناعية السعودي» كراعِ للتمكين الصناعي، و«الهيئة الملكية للجبيل وينبع» كشريك دعم الصناعة، و«هيئة الاستثمار» كهيئة داعمة. كما يفتح المجال لتبادل المعارف والمناقشات بين الشركات، لإنشاء قاعدة للصناعات التحويلية في المملكة و تعريف الزائرين بكل جديد في مجال الصناعات البلاستيكية والبيتروكيماوية، والاطلاع على أحدث التطورات التي تعزز استمرارية التوسع وزيادة الصادرات إلى السوق السعودية.