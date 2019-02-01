شكرا لقرائتكم النساء يستحوذن على 22% من مبيعات فولكس واجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 21:47

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات فولكس واجن في السعودية، عن تحقيق تقدم ملموس في مبيعاتها نهاية 2018 مقارنة مع العام 2017. ووفقاً لتصريح محمد موسى المدير العام لعلامة فولكس واجن لدى ساماكو حول الأسباب الإيجابية التي أدت إلى تقدم المبيعات قال: «هنالك عوامل عديدة أهمها على الإطلاق الإقبال المرتفع من السيدات على إمتلاك سيارات فولكس واجن بكافة طرازاتها بنسبة عالية وصلت الى 22% من إجمالي عملائنا، وتدشين العديد من الطرازات الجديدة أهمها طرازي طوارق وتيرامونت متعددي الاستعمالات بمواصفات تقنية عالية وأسعار مدروسة للغاية من جهة أخرى».



وتشير النتائج إلى أن الإقبال على طراز تيجوان بشكل لافت والتي وصلت نسبة الطلب عليه بين طرازات فولكس واجن إلى أكثر من 39% جعله يتصدر قائمة الطرازات الأكثر طلباً يليه طراز تيرامونت بنسبة وصلت الى 28 %، ومن ثم طراز باسات بنسبة 17% كل هذه العوامل ساعدتنا في تنمية مبيعاتنا مقارنة مع 2017».

يذكر أن مبيعات سيارات فولكس واجن اخذت في الارتفاع منذ يناير 2018 وصولاً الى نهاية ديسمبر 2018.