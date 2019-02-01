شكرا لقرائتكم فندق «ماندارين أورينتال جميرا» دبي يستقبل ضيوفه في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 21:50

سيتم افتتاح أول فندق ماندارين أورينتال في الشرق الأوسط، ماندارين أورينتال جميرا، دبي، في الربع الأول من العام 2019. يرسي الفندق معايير جديدة للفخامة والخدمة المرموقة في قلب دبي مع موقعه الرائع، أسلوب هندسته الحديث وتصميمه الأنيق فضلا عن إطلالاته الخلابة على الشاطئ و أفق دبي الساحر.



سيزدان شاطئ جميرا في دبي بمنتجع يحوي 178 غرفة فسيحة و78 جناحاً فخماً على مسافة قريبة من مياه البحر الفيروزية. ويحمل تصميم الغرف توقيع المصمم العالمي الشهير جيفري ويلكس، فتشكّل كلّ منها ملاذاً على الخليج العربي، زاخرة بالأناقة الراقية والمريحة، كما تتميز الغرف بالألوان الترابية والزرقاء الزاهية فتضفي على المكان لمسةً معاصرةً ومذهلةً وتعزّز الشعور بالهدوء.

يحتضن فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي أيضاً سبا يفترش مساحة 2000 متر مربع، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية ونادٍ للأطفال. هذا ويُعتبر المنتجع مثالياً للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء بفضل موقعه الفريد وسهولة الوصول منه إلى كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.