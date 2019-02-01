شكرا لقرائتكم إنتاج السيارات في بريطانيا ينخفض بأسرع وتيرة منذ 2008 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 23:57

ذكرت هيئة معنية بصناعة السيارات أمس أن إنتاج بريطانيا من المركبات انخفض 9 في المئة العام الماضي، في أكبر تراجع منذ ركود 2008-2009، وأن الاستثمارات في القطاع هبطت إلى النصف تقريباً نتيجة مخاوف بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وتتراجع مبيعات قطاع السيارات وإنفاق شركاته وإنتاجيته منذ العام 2016، حين أجري استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما كان يوماً ما يحقق نمواً سريعاً ويعمل فيه نحو 85 ألف موظف في بريطانيا ويشيد به الساسة باعتباره قصة نجاح نادرة في مجال الصناعة.

وأعلنت رابطة مصنعي وموزعي السيارات أن أحجام المبيعات تضررت أيضاً من حملة على السيارات التي تعمل بوقود الديزل وتشديد قواعد الانبعاثات، ما أثر في المعروض، فضلاً عن تباطؤ النمو في الصين، السوق الأول للسيارات في العالم.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، من دون اتفاق في 29 آذار (مارس) بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع زعماء الاتحاد، ما أثار مخاوف من اضطرابات كبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة منتجي وموزعي السيارات مايك هاويس: «عدم اليقين بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ألحق بالفعل ضرراً بالغاً بالإنتاج والاستثمار والوظائف»، داعياً الحكومة إلى تجنب الخروج من دون اتفاق.

وأضاف: «لكن هذا لا يُقارن مطلقاً بالضرر الدائم الذي سيلحقه قطع روابطنا التجارية بين ليلة وضحاها، ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي ولكن مع أسواق عالمية أخرى تربطنا معها حالياً اتفاقات تجارة حرة».

ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج 3 في المئة إضافية خلال العام الحالي، بناءً على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.