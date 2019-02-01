شكرا لقرائتكم وزير العمل يكرم «بيبسيكو» لتطبيقها أعلى معايير السلامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 21:53

حازت «بيبسيكو»، شركة الأغذية والمشروبات العالمية على جائزة رواد السلامة والصحة المهنية لعام 2018 التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، وذلك تقديراً للمعايير الاستثنائية التي تطبقها الشركة في مجال السلامة والصحة المهنية.



وللعام الثاني على التوالي، تحصل الشركة التي تشغل 66 مصنعاً ومستودعاً في أنحاء المملكة يعمل فيها قرابة 9000 موظف على هذه الجائزة المرموقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقديراً لالتزامها الراسخ بالسلامة في بيئة العمل.

وقال مدير عام الموارد البشرية في «بيبسيكو» بندر البدر، انطلاقاً من مكانتها الرائدة كشركة عالمية في مجال الأغذية والمشروبات، تحرص «بيبسيكو» على تطبيق أرقى المعايير الدولية في عملياتها التشغيلية في المملكة العربية السعودية. ونغتنم هذه الفرصة لنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتكريمها للجهود الكبيرة التي نبذلها حرصاً على توفير ظروف العمل المثلى لجميع موظفينا وفقاً لأرقى معايير الصحة والسلامة. ونظراً للأولوية القصوى التي نوليها لهذا الموضوع، نفخر بالإعلان عن عدم تسجيل أية إصابة في بيئات عملنا على مدار الأعوام الخمسة الماضية».