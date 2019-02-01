شكرا لقرائتكم 23 مليون دينار السيولة المتداولة ببورصة «الكويت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 00:20

حققت بورصة الكويت خلال تعاملات أمس تراجعا في السيولة المتداولة بنسبة 17.4 في المئة الى 23 مليون دينار في مقابل 28 مليونا لليوم السابق وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 22 في المئة الى 167 مليون سهم في مقابل 213 مليونا وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 5662 صفقة في مقابل 5657 صفقة بارتفاع قدره 5 صفقة بنسبة 0.09 في المئة.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي أمس أكبر زيادة بين مؤشرات البورصة نسبتها 0.46 في المئة تعادل 21.93 نقطة صعودا الى مستوى 4798 نقطة في مقابل 4776 نقطة اول من أمس، فيما سجل مؤشر السوق الاول خسارة نسبتها 0.15 في المئة تعادل 8 نقطة الى 5430 نقطة في مقابل 5438 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05 في المئة تعادل 2.54 نقطة هبوطا الى 5205.99 نقطة في مقابل 5203.45 نقطة لليوم السابق.

وتصدر سهم «بوبيان ب» قائمة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.97 في المئة، وصولاً إلى 937 فلسا، من تداول 896 الف سهم، بلغت قيمتها 832 الف دينار، نُفذت من خلال 87 صفقة.

وحقق سهم «مشاريع» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 3.35 في المئة، هبوطا إلى 202 فلس، من تداول 1.54 مليون سهم، حقق بها سيولة بلغت 314 الف دينار، جاءت من خلال 78 صفقة.

وسجل سهم «وطني» أكبر سيولة متداولة في البورصة بلغت 3.84 مليون دينار، تراجع سعره خلالها الى 868 فلسا بنسبة تراجع 0.12 في المئة من تداول 4.43 مليون سهم.