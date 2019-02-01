شكرا لقرائتكم فلاي إن يطلق خدمة «العطلات السياحية» إلكترونياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 21:57

تحت شعار «العالم بين يديك» أطلق موقع فلاي إن، الرائد في مجال السفر والسياحة عبر الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط، خدمة «عطلات»، حيث يقدم الموقع من خلال الخدمة الجديدة العديد من العروض المتنوعة لمختلف الرحلات السياحية في جميع أنحاء العالم، وتشمل الخدمة حجوزات الطيران والفنادق، والجولات السياحية وحجزها مقدماً من خلال الموقع، وإنهاء كافة إجراءات الرحلة بما في ذلك الاستقبال والتوديع إلى المطار وأكثر.



وصمم فلاي إن خدمة «العطلات» بطريقة تسهل من اختيار العميل للعطلة التي تناسبه، فهناك تصنيف لنوعية الرحلات لتناسب كافة الأذواق، مثل عطلات نهاية الأسبوع والعطلات المخصصة لقضاء شهر العسل، والعطلات البحرية، ورحلات المغامرات، وحتى العطلات الثقافية، وهو ما يسهل على العميل اختيار الوجهة التي تناسب احتياجاته وذوقه أيضاً، فبمجرد أن يختار العميل باقة الرحلات الثقافية على سبيل المثال يبدأ الموقع بعرض الرحلات للأماكن التاريخية والأثرية حول العالم، وكذلك الحال بالنسبة لاختيار الرحلات لمحبي المغامرة أو الرحلات الشاطئية وهكذا، وفق اختيارات متنوعة من خلال القاعدة الكبيرة من خطوط الطيران والفنادق والمنتجعات العالمية، التي تصل إلى 450 شركة طيران محلية ودولية وأكثر من 600 الف فندق ومنتجع حول العالم.