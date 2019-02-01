شكرا لقرائتكم جاكوار تحقق نمواً قوياً في سوق السيارات بالمملكة خلال 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 21:59

أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات «جاكوار لاند روڤر» في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق نمو قوي في سوق السيارات المحلي خلال العام 2018، بارتفاع ملحوظ في مبيعات سيارات جاكوار مقارنة بالعام 2017.



وقال المدير التنفيذي لشركة محمد يوسف ناغي لسيارات جاكوار ولاند روفر، أندريه بونثيوس: «جاكوار هي إحدى أرقى علامات السيارات، حيث ان امتلاك سيارة جاكوار هو أمر مرغوب للغاية بين السائقين في جميع أنحاء العالم، إلا أن الأمر الذي لا يدركه الكثيرون أن أسعار سيارات جاكوار أقل بكثير عما يتصورونه، وبخاصة مع إطلاق برنامج الصيانة الجديد شامل المكابح وملحقاتها لمدة خمس سنوات والذي يتيح للعملاء التمتع وراحة البال بامتلاك سيارات جاكوار. ومع تزايد عدد السيارات ضمن عائلة جاكوار، الفرصة متاحة الآن لعملائنا للاختيار من بين تشكيلة متنوعة من سيارات السيدان وسيارات SUV والسيارات الرياضية ، والتي تحمل جميعها الخصائص الجوهرية المميزة لجاكوار».

وأطلقت جاكوار في عام 2016 أولى سياراتها من فئة SUV بإسم F-PACE، وما تزال هذه السيارة تحقق تواجداً قوياً ونمواً في مبيعاتها على مدى العامين 2017 و 2018، وأعقبها إطلاق سيارة E-PACE في 2018، وهي مصممة للعائلات الصغيرة وفئة الشباب في السوق السعودي».

وعززت العديد من مبادرات التسويق الاستراتيجية انتشار المعرفة عن التطور الملحوظ لعلامة جاكوار، ومع إعلان المملكة السماح للسيدات بإصدار رخص القيادة، قام الوكيل بإطلاق مبادرة «سيارتي قراري»، والتي هدفت إلى تعريف السيدات بمزايا السلامة المتطورة التي تقدمها جاكوار، وأدائها المتفوق، وأنظمة الترفيه المتطورة بالسيارة. وأطلقت الشركة كذلك جولة «فن الأداء» التي تم من خلالها تم عرض القدرات المتميزة التي تتمتع بها العلامة التجارية البريطانية الشهيرة.

وتتطلع شركة محمد يوسف ناغي للسيارات إلى مواصلة النجاح في العام الجديد 2019، والتأكيد على التزامها بالحفاظ على أعلى معايير الجودة عند تقديم خدمات بمستوى يتجاوز توقعاتهم.